Трамп пообещал подумать над возобновлением переговоров с Ираном

Власти Ирана хотят заключить мирное соглашение с США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он пообещал решить, будет ли американская сторона вступать в переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Терпящая крах страна Иран отчаянно хочет скорее заключить сделку. Я решу, будут ли США вступать в переговоры, к чему мы открыты»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Предыдущее мирное соглашение Ирана и США было заключено 18 июня. Спустя три недели после подписания меморандума стороны возобновили удары по объектам друг друга и объявили о прекращении сделки.

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