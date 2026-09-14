Трамп пообещал подумать над возобновлением переговоров с Ираном
Власти Ирана хотят заключить мирное соглашение с США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он пообещал решить, будет ли американская сторона вступать в переговоры.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Терпящая крах страна Иран отчаянно хочет скорее заключить сделку. Я решу, будут ли США вступать в переговоры, к чему мы открыты»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Предыдущее мирное соглашение Ирана и США было заключено 18 июня. Спустя три недели после подписания меморандума стороны возобновили удары по объектам друг друга и объявили о прекращении сделки.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».
Накануне июньского меморандума у сторон уже был выстроен рабочий формат: 1 июля на встрече в Дохе делегации США и Ирана договорились создать канал связи для обсуждения реализации меморандума, а 11 июля планировали обсудить разморозку иранских средств и ядерную сделку. 10 июля США согласились продолжить переговоры, однако напомнили, что режим прекращения огня больше не действует, — то есть дипломатический процесс развивался без прежней основы безопасности.
Дополнительным ударом по доверию стал обстрел танкера, принадлежащего Катару: эта страна традиционно строила хорошие отношения с Ираном и активно посредничала в подписании меморандума, и попадание по его судну заметно осложнило позицию Тегерана.
Стороны по-разному описывают и сам статус процесса: 2 августа Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров и заключении сделки, которая, по его словам, станет основой будущего соглашения по денуклеаризации, однако Тегеран переговоры с Вашингтоном отрицает и подтверждает только контакты с Оманом по судоходству в Ормузском проливе. Это расхождение означает, что любая новая договоренность потребует прежде всего согласования того, что именно стороны считают договоренностью.