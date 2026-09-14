Что известно о компании «Ротек»

Акционерное общество «Ротек» основано в 2010 году. Компания занимается обслуживанием, ремонтом и производством энергетического оборудования, а также строительством энергетических объектов. Участвовала в строительстве турбогенератора ТЭЦ в Улан-Баторе в 2015 году и реконструкции энергоблока на ТЭЦ-22 в Москве в 2017 году.

На 2018 год 49% в уставном капитале компании принадлежали ООО «Ренова-Холдинг Рус», 31% — Михаилу Лифшицу. В настоящее время данные о конечных бенефициарах закрыты. Само АО «Ротек» владеет 38,3% в УК ООО ТЭЭМП. С 2011 по 2023 год компания владела Уральским турбинным заводом. С 2010 по 2015 год генеральным директором АО «Ротек» был Михаил Лифшиц. С мая 2022-го по октябрь 2023-го — Евгений Рубцов. В настоящее время компанию возглавляет Игорь Кузнецов. Согласно последним доступным данным, в 2020 году выручка компании превысила 3 млрд руб., чистая прибыль составила 335 млн руб.