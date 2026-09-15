Тамбовская агрофирма не продала право требования 133 млн с экс-управляющего

Торги по продаже права требования 133 млн руб. с бывшего конкурсного управляющего тамбовского ООО «Радуга» Юрия Игнатенко не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота равнялась сумме задолженности. Продажа осуществлялась в форме публичного предложения с закрытой формой подачи предложений о цене. Об этом сообщила действующий конкурсный управляющий компании Людмила Шальнева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным картотеки арбитражных дел, банкротное дело «Радуги» было инициировано самой компанией в августе 2012 года. На тот момент ее кредиторская задолженность составляла 124,7 млн руб. при активах в 112,3 млн руб. Представители «Радуги» указывали, что удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств перед другими.

В октябре 2012 года в отношении «Радуги» ввели процедуру наблюдения, а в марте 2013-го — конкурсное производство. В июне 2015 года Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по делу в связи с заключением мирового соглашения, однако Арбитражный суд Центрального округа отменил это решение и направил материалы на новое рассмотрение. Конкурсное производство продолжилось, в последний раз его продлили до 12 ноября.

Изначально конкурсным управляющим был Юрий Игнатенко. В апреле 2019 года УФНС по Тамбовской области пожаловалось на ненадлежащее исполнение им обязанностей, в том числе на бездействие по взысканию 139,1 млн руб. дебиторской задолженности с тамбовского ООО «Агроуслуга» (ныне ликвидировано) и на неисполнение обязанности по формированию конкурсной массы, затягивание банкротства. Налоговая потребовала признать его бездействие незаконным, взыскать 133 млн руб. и отстранить от работы с «Радугой». В феврале 2021 года господина Игнатенко сменила Людмила Шальнева, которая до сих пор ведет процедуру банкротства.

В октябре 2022 года первая инстанция удовлетворила требования УФНС, кроме требования об отстранении господина Игнатенко. Решение безуспешно обжаловал в апелляции и кассации один из истцов по делу о банкротстве — московское ООО «Сапфир» Владимира Смирнова и Михаила Белякова.

По данным Rusprofile, ООО «Радуга» было зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 2001 года для выращивания зерновых культур. Компанией в равных долях владеют Игорь Фильсов и Александр Воронин. Господин Воронин также был учредителем упомянутого в деле ООО «Агроуслуга», вторым собственником общества значилась Валерия Фильсова. Гендиректором до процедуры банкротства был господин Фильсов. Выручка компании в 2024 году составила 10 тыс. руб., а в 2025 году отсутствовала. Последние три года компания дохода не приносит.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что конкурсный управляющий орловского ООО «Интеркооперация» Сергей Пахомов подвел итоги трех банкротных торгов с общей начальной стоимостью лотов 98,1 млн руб. Двое не состоялись, на третьих победило московское ООО «Экономико-правовое агентство антикризисного управления "Ампаро"», выкупившее право требования к одному из контролирующих «Интеркооперацию» лиц — Александру Поединцеву — на 3,5 млн руб. за 1,8 млн руб.

Мария Свиридова