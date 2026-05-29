Фирма из Москвы выкупила у орловской компании право требования долга с владельца

Конкурсный управляющий орловского ООО «Интеркооперация» Сергей Пахомов подвел итоги трех банкротных торгов компании с общей суммой начальных цен лотов 98,1 млн руб. Двое из них не состоялись, а на третьих победило московское ООО «Экономико-правовое агентство антикризисного управления "Ампаро"». Компания выкупила право требования к одному из контролирующих «Интеркооперацию» лиц — Александру Поединцеву — на 3,5 млн руб. Она снизила начальную цену без дисконта до 1,8 млн руб.

В ходе еще двух тендеров к реализации предлагались права требования к официальному владельцу банкротящейся фирмы Алексею Юрченко (на 34,6 млн руб.) и к подконтрольному ему ООО «Агентство инновационных технологий» (Орел; 60 млн руб.). Начальные цены лотов также равнялись суммам долгов, но на них никто не претендовал.

Это были третьи торги по каждой дебиторской задолженности «Интеркооперации». Предыдущие процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок. Новые пока не объявлены.

По данным Rusprofile, ООО «Экономико-правовое агентство антикризисного управления "Ампаро"» было зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года для деятельности в области права. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владелец и директор — Дарья Дягилева. Она также выступает собственником брянского ООО «Строительно-коммерческая фирма "Комфорт"», находящегося в процессе банкротства. Этой компании принадлежит 25% брянского же ООО «Охотничьи зори» (розничная торговля спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах). Численность сотрудников «Ампаро» невелика и в последние годы стабильна: в 2025 году в компании работали два человека, тогда как в 2022–2024 годах штат составлял пять человек. У общества нет филиалов, представительств, лицензий и товарных знаков. 2025 год оно закончило с выручкой 1,7 млн руб. и убытком 1 млн руб.

«Интеркооперация» проходит процедуру конкурсного производства с ноября 2022 года по иску уже ликвидированного орловского ООО «Ультима» Владислава Первых. В апреле того же года права истца перешли к местному же ООО «Спецмонтажпроект», которое также принадлежит господину Первых. Изначальный размер требований составлял 22,4 млн руб. Эту сумму ответчик должен был выплатить «Ультиме» по результатам двух судебных разбирательств, касавшихся неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно отчету финансового управляющего, по итогам процедуры наблюдения требования достигли 118,5 млн руб.

В декабре 2022 года конкурсным управляющим «Интеркооперации» был утвержден Семен Пахомов. В апреле 2026-го банкротство компании продлили до 23 июля. Ближайшее заседание по делу запланировано на 8 июня. В ходе него будет рассмотрено ходатайство господина Пахомова о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет об Алексее Юрченко, Александре Поединцеве, Сергее Новикове, Александре Жиляеве, Галине Понтенко, Екатерине Подрезовой, Наталии Новиковой.

Алина Морозова