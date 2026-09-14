Индекс Мосбиржи вырос на 4% на новостях об энергоперемирии России и Украины

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для рынка заявление о перемирии — это сигнал о возможном снижении геополитического риска, а не подтвержденное изменение условий конфликта. Российские акции и раньше реагировали на переговорные сигналы до появления ясности по их результатам: действует принцип «покупай на слухах, продавай по факту», когда первые покупки начинались после слов о подготовке встречи лидеров, когда еще не было ясности даже по срокам и месту. Инвесторы закладывают в цены потенциальное завершение конфликта, тогда как любая эскалация негативно отражается на российских акциях и индексе Московской биржи. Поэтому переоценка ожиданий может начаться еще до официального подтверждения договоренности.

В январе 2026 года описывавшийся формат энергетического перемирия предполагал взаимное ограничение ударов: остановку ударов по украинской энергоструктуре со стороны России в обмен на прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры теневого флота. Таким образом, речь идет не о прекращении всех боевых действий, а об обмене ограниченными обязательствами по объектам энергетики и связанным с ней перевозкам.

У такого сигнала есть существенное ограничение: временные перемирия, как правило, очень зыбки и часто нарушаются, и реакция на них может оказаться фальстартом. В марте 2025 года Дональд Трамп предложил взаимный отказ сторон от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, и Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу. Однако в начале февраля 2026 года энергетическое перемирие фактически прекратилось: Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики.