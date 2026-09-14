Режиссер Писарев заявил о нежелании зрителей планировать походы в театр заранее

Сейчас на театральном рынке наблюдается падение «глубины продажи» билетов, сказал в интервью «Ъ» режиссер Евгений Писарев. По его словам, залы заполняются, но билеты обычно продаются в последние дни перед спектаклем.

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Евгений Писарев

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Люди меньше покупают заранее, неохотно планируют, все решают в последний момент. Ну, видимо, потому что время такое», — пояснил Евгений Писарев. При этом он отметил, что у менее популярных театров заполняемость тоже есть, несмотря на качество материала.

«Сейчас аплодируют всему подряд. Меня это не радует. Потому что много вижу вокруг себя театра не просто плохого — это как раз нормально, — но очень нечестного», — сказал режиссер.

Подробнее — в интервью Евгения Писарева газете «Коммерсантъ».