Режиссер Писарев заявил о нежелании зрителей планировать походы в театр заранее
Сейчас на театральном рынке наблюдается падение «глубины продажи» билетов, сказал в интервью «Ъ» режиссер Евгений Писарев. По его словам, залы заполняются, но билеты обычно продаются в последние дни перед спектаклем.
Евгений Писарев
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Люди меньше покупают заранее, неохотно планируют, все решают в последний момент. Ну, видимо, потому что время такое», — пояснил Евгений Писарев. При этом он отметил, что у менее популярных театров заполняемость тоже есть, несмотря на качество материала.
«Сейчас аплодируют всему подряд. Меня это не радует. Потому что много вижу вокруг себя театра не просто плохого — это как раз нормально, — но очень нечестного», — сказал режиссер.
Подробнее — в интервью Евгения Писарева газете «Коммерсантъ».
Сокращение глубины продаж означает, что театр позже получает надежный сигнал о фактическом спросе: заполненный зал формируется ближе к дате спектакля, а не заранее. В сентябре 2021 года задержку покупки связывали с опасениями зрителей из-за возможной замены или отмены спектакля по болезни артиста, а также с общим нежеланием посещать театры.
Для театров это создает разрыв между конечной заполняемостью и предсказуемостью продаж: спектакль может собрать аудиторию, но заранее оценить результат сложнее. В сентябре 2022 года эксперты отмечали, что снижение глубины продаж, усилившееся еще в период пандемии, сказывается на стабильности бизнеса организаторов мероприятий.