Остаться или уйти по-английски

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали межпартийный меморандум, который позволит этим политико-административным частям Соединенного Королевства совместно добиваться проведения референдума об отделении от Англии. В условиях, когда сразу три части Британии хотят уйти в свободное плавание, сохранить их в составе единой страны может только расширение полномочий местных правительств, предоставляющее регионам больше автономии. Однако вопрос о том, пойдет ли на это Лондон, остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Krych / AP Фото: Thomas Krych / AP

«Все изменилось. Это исторический, поворотный момент для Соединенного Королевства»,— провозгласил утром 14 сентября глава правительства Шотландии Джон Суинни. Уже через несколько часов после этого он и его коллеги из Северной Ирландии и Уэльса подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании, призвав британское правительство готовиться к конституционным изменениям и содействовать им. «Время Вестминстера (то есть единого правительства в Лондоне.— “Ъ”) истекает»,— заявили лидеры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

Неформальный статус подписанного документа делает его всего лишь политической декларацией о намерениях — об официальном отделении от Англии речи пока не идет. По сути, это всего лишь совместное заявление, которое три политика подписали не как премьер-министры регионов, а как лидеры своих партий. То есть мандата на отделение у них пока нет.

При этом все три политические силы в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе поддерживают идею независимости своих регионов от центрального правительства и рассчитывают как минимум выбить для себя больше полномочий.

Если же Лондон не пойдет им навстречу, это может вызвать парад суверенитетов путем проведения референдумов о независимости. В Уэльсе референдум может пройти до 2030 года, в Шотландии — до 2031-го.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости (см. “Ъ” от 20 сентября 2014 года). Тогда вариант остаться в Соединенном Королевстве поддержали 55,3% участников голосования. Ссылаясь на результаты референдума в Шотландии, центральное правительство в Лондоне сегодня дает понять, что возможность отделиться у сторонников независимости уже была, но не нашла общественной поддержки.

В Шотландии приводят контраргумент о том, что местный референдум проходил за два года до «Брексита», который в 2016 году кардинально изменил ситуацию и создал новую реальность развода Британии с Евросоюзом.

В Уэльсе большинство проголосовало тогда за отделение от ЕС. Если бы референдум проходил отдельно в Шотландии и Северной Ирландии, политического землетрясения не последовало бы: за то, чтобы остаться в ЕС, в этих регионах проголосовали бы 56% и 62% соответственно.

Спустя более чем десятилетие не слишком обнадеживающие итоги «Брексита» могут подпитывать недоверие избирателей к новым референдумам. Согласно опросам, пока отделение от Англии в Шотландии поддерживают менее половины избирателей, а в Северной Ирландии и Уэльсе — около трети. Тем не менее это не помешало лидерам Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса принять декларацию в Кардиффе.

Дальнейшие перспективы Соединенного Королевства одним из первых, еще до трехстороннего заявления глав правительств Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, прокомментировал президент США Дональд Трамп. В конце прошлой недели во время поездки в Ирландию он сообщил о том, что хотел бы в будущем увидеть Республику объединенной. Президент США дал понять, что Северной Ирландии лучше выйти из состава Великобритании и вместе с Республикой Ирландия войти в состав единого независимого ирландского государства.

Галина Дудина