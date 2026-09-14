X Corp. и SpaceXAI Илона Маска отозвали антимонопольный иск к Apple

Принадлежащие Илону Маску X Corp и SpaceXAI отозвали антимонопольный иск против Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. В них не объясняются причины отзыва иска и не сообщаются детали о достигнутом соглашении.

В иске X Corp и SpaceXAI, поданном в федеральный суд Техаса в августе прошлого года, утверждалось, что Apple и OpenAI вступили в сговор и нарушили законы о конкуренции, интегрировав ChatGPT в операционные системы iPhone, iPad и Mac, тем самым лишая пользователей возможности выбрать другие чат-боты, в том числе Grok Маска.

Екатерина Наумова