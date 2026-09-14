X Corp. и SpaceXAI Илона Маска отозвали антимонопольный иск к Apple
Принадлежащие Илону Маску X Corp и SpaceXAI отозвали антимонопольный иск против Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. В них не объясняются причины отзыва иска и не сообщаются детали о достигнутом соглашении.
В иске X Corp и SpaceXAI, поданном в федеральный суд Техаса в августе прошлого года, утверждалось, что Apple и OpenAI вступили в сговор и нарушили законы о конкуренции, интегрировав ChatGPT в операционные системы iPhone, iPad и Mac, тем самым лишая пользователей возможности выбрать другие чат-боты, в том числе Grok Маска.
Отзыв иска сам по себе не проясняет, прекращен ли спор по существу: причины шага и условия возможной договоренности публично не раскрыты. Конкурентная претензия строилась вокруг того, что сотрудничество Apple и OpenAI, по версии истцов, могло ограничивать выбор пользователей: Apple контролирует около 65% рынка смартфонов в США, OpenAI — не менее 80% рынка чат-ботов, а другие разработчики, как утверждалось в иске, не могли продвигать свои продукты в App Store.
Роль ChatGPT в устройствах Apple за это время изменилась. В июне 2024 года Apple сообщала, что ИИ-функции ее операционных систем будут опираться на собственные разработки и OpenAI для генерации текстов и ответов на сложные вопросы, а в январе 2026 года выбрала Gemini от Google основной нейросетью для следующей версии Siri, оставив моделям OpenAI вспомогательную роль. Само продолжение разбирательства означало бы дорогое и длительное судебное дело, причем Apple могла подать встречный иск, который рассматривался бы вместе с основным.