Илон Маск заподозрил сговор

Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI и обвинил компании в сговоре. В иске говорится, что интеграция ChatGPT в операционные системы iPhone, iPad и Mac нарушает законы о конкуренции и создает монополию на рынке. Аpple контролирует примерно 65% рынка смартфонов в США, а OpenAI — не менее чем 80% рынка чат-ботов, отмечается в жалобе. Таким образом эксклюзивное соглашение по сотрудничеству между компаниями фактически лишает пользователей iPhone выбора и ограничивает конкуренцию на рынке. Из-за этого другие боты на базе искусственного интеллекта не могут продвигаться в официальном магазине приложений App Store. В OpenAI иск назвали «продолжением практики преследований со стороны Илона Маска».

Основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев считает, что таким образом Илон Маск пытается привлечь внимание к своим проектам, но в итоге лишний раз показывает их уязвимость: «Фактически он публично признает, что его продукты, X и Grok, не могут конкурировать на равных без судебного вмешательства. Это странный сигнал для инвестора, который обычно позиционирует себя как разрушитель монополий через инновации, а не через судебные инстанции. Непохоже, что OpenAI — это монополия. Это, скорее, более технологичная компания, которая в моменте решает свои вопросы быстрее, инновационнее, дешевле. Но монополией может быть то, что Apple взяла конкретную модель для своих пользователей, а не какую-то другую. Но это право коммерческой компании — выбирать партнеров, с которыми она будет работать. Пока у Илона Маска есть одно преимущество — доступ к своей платформе X. Это огромное количество людей, с которых он может как собирать данные, так и манипулировать выдачей. И с таким преимуществом он не может ничего пока сделать, потому что тем пользователям, которые возвращаются ежедневно к использованию ChatGPT, нужен лучший продукт, а не просто какой-то ближайший.

Думаю, что такой шаг — это попытка обратить на себя внимание. Позиции Маска очень слабые. С учетом того, что за OpenAI стоит Microsoft как основной бенефициар, это закончится точно так же, как и все предыдущие попытки бизнесмена завязать какую-то судебную тяжбу с OpenAI».

Маск требует возмещения ущерба и запрета «незаконного соглашения между Apple и OpenAI». При этом сам миллиардер может столкнуться с ответным иском, заметил старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко: «Для законодательства США это вполне нормально, потому что у них основной упор идет на частную инициативу, в том числе в вопросах антимонопольного законодательства. Если у нас есть специальный орган, который следит и наблюдает за этим, то там частная инициатива превалирует. С этой стороны вполне себе обоснованно, тем более это суд Техаса. Законодательство этого штата достаточно лояльное.

С точки зрения права, если кто-то нарушил интересы второй стороны и это доказано, то это является основанием для взыскания упущенной выгоды как убытка. В таком случае и у нас подобный иск можно было бы заявить. Единственная проблема — в доказывании того, что действительно такое ущемление происходило. Частные лица все же ограничены в том, чтобы заключать какие-то соглашения, которые влияют на конкуренцию с другими. Вместе с тем судиться в США достаточно дорого и долго. Если это все-таки перейдет в эту плоскость, то, конечно, Apple может подать встречный иск, который будет рассматриваться вместе с основным. У Маска очень высокие шансы, если он не будет обвинен в злоупотреблениях при подаче этой претензии».

Маск был одним из соучредителей OpenAI. В 2017 году технический директор компании предложил сделать ее коммерческой для привлечения инвестиций, бизнесмен идею поддержал, но хотел получить контрольный пакет акций и стать генеральным директором. Это не устроило других партнеров, в том числе нынешнего главу компании Сэма Альтмана, тогда же Маск попытался перевести часть сотрудников в Tesla. В результате он покинул OpenAI в 2018 году.

