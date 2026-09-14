Власти России в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы
Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермский и Краснодарский края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко ранее говорил, что рассчитывает к началу октября выстроить новые логистические цепочки поставок топлива и возобновить работу отремонтированных заводов. Очереди на заправках в регионе появились после атак БПЛА на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на «Киришинефтеоргсинтез», уточнял губернатор.
Ручное распределение означает, что топливо направляют не равномерно по рынку, а по очередности приоритетов. В июле в начале списка были государственные и муниципальные нужды, северный завоз, оборонные предприятия, железная дорога, флот и сельхозпроизводители; затем шли отдельные регионы и операторы, а сети АЗС нефтекомпаний, независимые заправки и часть экспорта замыкали перечень.
Такая схема потребовалась на фоне дефицита, который фиксировался с конца мая. В июне переработка нефти снизилась до 4,1 млн баррелей в сутки после повреждений НПЗ, а эффект сокращения производства проявлялся с задержкой: топливо не сразу доходило от заводов до нефтебаз и АЗС; на юге ситуацию дополнительно осложняли нехватка НПЗ, загруженность железных дорог и сезонный рост спроса.
Для восполнения предложения в июле ограничили экспорт бензина и дизтоплива и планировали субсидировать импорт, а в августе крупные нефтяные компании договорились постепенно снабжать независимые заправки через региональных операторов. Обратная сторона приоритетов — двухуровневый доступ: независимые АЗС и обычные автомобилисты получают топливо по остаточному принципу, поэтому перебои для них могут сохраняться даже при централизованной корректировке поставок.