Власти России в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ручное распределение означает, что топливо направляют не равномерно по рынку, а по очередности приоритетов. В июле в начале списка были государственные и муниципальные нужды, северный завоз, оборонные предприятия, железная дорога, флот и сельхозпроизводители; затем шли отдельные регионы и операторы, а сети АЗС нефтекомпаний, независимые заправки и часть экспорта замыкали перечень.

Такая схема потребовалась на фоне дефицита, который фиксировался с конца мая. В июне переработка нефти снизилась до 4,1 млн баррелей в сутки после повреждений НПЗ, а эффект сокращения производства проявлялся с задержкой: топливо не сразу доходило от заводов до нефтебаз и АЗС; на юге ситуацию дополнительно осложняли нехватка НПЗ, загруженность железных дорог и сезонный рост спроса.

Для восполнения предложения в июле ограничили экспорт бензина и дизтоплива и планировали субсидировать импорт, а в августе крупные нефтяные компании договорились постепенно снабжать независимые заправки через региональных операторов. Обратная сторона приоритетов — двухуровневый доступ: независимые АЗС и обычные автомобилисты получают топливо по остаточному принципу, поэтому перебои для них могут сохраняться даже при централизованной корректировке поставок.