Воронежская «Эконива» выплатила 123,9 млн рублей дохода по облигациям

Воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока — ООО «Эконива» (одноименной группы компаний Штефана Дюрра) — перечислила владельцам биржевых облигаций купонный доход за 5-й купонный период. Соответствующее сообщение компания раскрыла на портале корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Общий объем выплат составил 123,9 млн руб., или 13,77 рубля на одну бумагу, следует из сообщения эмитента.

Всего в обращении находится 9 млн облигаций выпуска (ISIN RU000A10EJZ8). Обязательство исполнено в полном объеме 13 августа.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей в феврале 2026 года. Согласно условиям эмиссии, размер купона рассчитывается по формуле, привязанной к ключевой ставке Банка России.

Ранее 213 млн руб. получили держатели облигаций за четвертый купонный период. В марте «Эконива» завершила размещение двух выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд руб. Облигации номиналом 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу размещались по открытой подписке.

Анна Швечикова