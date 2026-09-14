Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики России
Правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Документ предполагает увеличение доли креативной экономики в структуре ВВП, укрепление ее кадрового потенциала и создание креативных кластеров в регионах страны. План реализации стратегии должно представить Минэкономики в марте 2027 года.
Сектор креативной экономики включает индустрии отдыха, программирования, музыки, кино, телевидения, видеоигр, книжного дела, рекламы, моды, дизайна, архитектуры и урбанистики. По данным Росстата, в 2020–2025 годах объем валовой добавленной стоимости креативных индустрий без учета инфляции увеличился на 55,8%.
Среди основных пунктов стратегии:
- рост доли креативной экономики в ВВП с 4,2% в 2025 году до 7,7% в 2036-м;
- число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной экономики в ближайшие 10 лет должно вырасти на 22% по сравнению с 2025 годом;
- в стране должно быть не менее 45 регионов с креативными кластерами;
- число выпускников учебных заведений среднего и высшего профессионального образования по креативным специальностям должно вырасти почти на 25% по сравнению с 2025 годом.
Среди задач — сформировать инфраструктуру для креативной экономики в регионах, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Такой подход позволяет активнее продвигать локальные бренды, предлагая потребителям уникальные товары или услуги. Например, в области событийного туризма»,— сказал он (цитата по сайту правительства).
Подробнее — в материале «Ъ» «Креативу подобрали стратегию».
Практический механизм реализации стратегии уже частично закреплен законом, действующим с 5 февраля 2025 года: вопросы господдержки креативных индустрий переданы регионам, а координацию госполитики и нормативное регулирование сектора взяло на себя Минэкономики. Для расчета вклада отрасли и настройки мер поддержки перечень направлений актуализировали: вместо 51 кода ОКВЭД теперь их 68, что должно позволить корректно оценить масштабы сектора и распределить помощь.
Региональные кластеры предстоит развивать на фоне сильной концентрации отрасли: в 2025 году 52,9% валовой добавленной стоимости креативных индустрий обеспечивала Москва, а 77,6% — десять регионов. При этом почти два десятка сфер курируют шесть федеральных министерств и Росархив, и федеральную систему управления предстоит увязать с региональной.
Ограничением остается и слабая осведомленность бизнеса: по опросу Минэкономики, в июле 2025 года лишь 6% предпринимателей имели четкое представление о креативных индустриях. Кроме того, интеллектуальная собственность пока не стала ликвидным залогом для банков: кредитование под нее затруднено отсутствием в России рынка ее реализации, что осложняет привлечение частных денег в сектор.