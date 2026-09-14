Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический механизм реализации стратегии уже частично закреплен законом, действующим с 5 февраля 2025 года: вопросы господдержки креативных индустрий переданы регионам, а координацию госполитики и нормативное регулирование сектора взяло на себя Минэкономики. Для расчета вклада отрасли и настройки мер поддержки перечень направлений актуализировали: вместо 51 кода ОКВЭД теперь их 68, что должно позволить корректно оценить масштабы сектора и распределить помощь.

Региональные кластеры предстоит развивать на фоне сильной концентрации отрасли: в 2025 году 52,9% валовой добавленной стоимости креативных индустрий обеспечивала Москва, а 77,6% — десять регионов. При этом почти два десятка сфер курируют шесть федеральных министерств и Росархив, и федеральную систему управления предстоит увязать с региональной.

Ограничением остается и слабая осведомленность бизнеса: по опросу Минэкономики, в июле 2025 года лишь 6% предпринимателей имели четкое представление о креативных индустриях. Кроме того, интеллектуальная собственность пока не стала ликвидным залогом для банков: кредитование под нее затруднено отсутствием в России рынка ее реализации, что осложняет привлечение частных денег в сектор.