Новый губернатор Окинавы сохранит на острове военное присутствие США
Американское военное присутствие на Окинаве не будет свернуто, несмотря на многолетние усилия вывести контингент США из этой японской префектуры. Избранный 13 сентября новым губернатором Окинавы при поддержке правящей Либерально-демократической партии Японии Гэнта Кодзя поддержал план Токио по передислокации контингента США внутри префектуры. Поражение противников американских баз показало кардинальный сдвиг в настроениях избирателей, поверивших в то, что обеспечить безопасность в условиях растущей военной мощи Китая и территориального спора с ним может только контингент США.
По соглашению об обороне между США и Японией 1960 года сегодня на Окинаве дислоцированы крупнейшие американские военные базы в Индо-Тихоокеанском регионе. Здесь находится три четверти всех расположенных в Японии американских баз и расквартирован более чем 25-тысячный контингент военнослужащих США и еще 19 тыс. членов их семей.
При этом территория этой самой отдаленной и наименее развитой префектуры составляет чуть больше полпроцента площади страны, ее население — всего 1,4 млн человек. Япония захватила Окинаву в 1879 году, но утратила ее после поражения во Второй мировой войне. С 1945 года Окинава находилась под контролем США и была возвращена Японии в 1972 году.
Подробнее — в материале «Американские базы просят остаться».
План Токио устроен как компромисс: базу Футенма переносят в Хэноко на севере той же префектуры, а не выводят американские силы с Окинавы. Поэтому поддержка нового губернатора важна как согласие именно на такую модель — сохранить присутствие, одновременно заявляя о снижении нагрузки на жителей; Минобороны Японии называло этот перенос «единственным решением по снижению нагрузки на жителей Окинавы».
Такая передислокация не устраняет все ограничения проекта. Решение перенести базу в район Хэноко в городе Наго было принято еще в 2006 году, а для строительства необходимо засыпать около 157 га прибрежной морской полосы, что нанесет ущерб коралловым рифам. Иначе говоря, снижение нагрузки достигается не отменой военного объекта, а его перемещением с масштабным вмешательством в прибрежную зону.