Американские базы просят остаться

Американское военное присутствие на Окинаве не будет свернуто, несмотря на многолетние усилия вывести контингент США из этой японской префектуры. Избранный 13 сентября новым губернатором Окинавы при поддержке правящей Либерально-демократической партии Японии Гэнта Кодзя поддержал план Токио по передислокации контингента США внутри префектуры. Поражение противников американских баз показало кардинальный сдвиг в настроениях избирателей, поверивших в то, что обеспечить безопасность в условиях растущей военной мощи Китая и территориального спора с ним может только контингент США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Окинавы Гэнта Кодзя

Фото: Kyodo / Reuters Губернатор Окинавы Гэнта Кодзя

Фото: Kyodo / Reuters

Выборы губернатора японской провинции Окинава завершили многолетнее правление ее руководителя Дэнни Тамаки, в свое время поставившего своей целью избавление Окинавы от американского военного присутствия и не боявшегося вступать в конфликт с центральными властями в Токио.

По итогам голосования 13 сентября новым губернатором Окинавы избран получивший 59% голосов Гэнта Кодзя, поддержанный правящей в Японии Либерально-демократической партией и выступающий за сотрудничество с правительством премьер-министра Санаэ Такаити по вопросам обороны.

Главной темой завершившейся избирательной гонки на Окинаве стало будущее дислоцированных на ее территории американских баз, в связи с чем прошедшие выборы фактически стали референдумом по вопросу о том, должно ли сохраниться в этой японской префектуре военное присутствие США.

По соглашению об обороне между США и Японией 1960 года сегодня на Окинаве дислоцированы крупнейшие американские военные базы в Индо-Тихоокеанском регионе. Здесь находится три четверти всех расположенных в Японии американских баз и расквартирован более чем 25-тысячный контингент военнослужащих США и еще 19 тыс. членов их семей.

При этом территория этой самой отдаленной и наименее развитой префектуры составляет чуть больше полпроцента площади страны, ее население — всего 1,4 млн человек. Япония захватила Окинаву в 1879 году, но утратила ее после поражения во Второй мировой войне. С 1945 года Окинава находилась под контролем США и была возвращена Японии в 1972 году.

В связи с многолетним присутствием контингента США, создающего жителям префектуры многочисленные проблемы, на Окинаве традиционно были сильны антиамериканские настроения.

Недобрую славу получила военно-воздушная база корпуса морской пехоты США Футенма, находящаяся в густонаселенном районе Гинован и регулярно напоминающая о себе многочисленными инцидентами с участием американских морпехов, нагрузкой на инфраструктуру и созданием экологических проблем островам, которые называют тихоокеанскими Гавайями.

Решение убрать базу Футенма из города Гинован, чтобы устранить связанные с ней многочисленные риски и раздражители и снять напряжение в обществе, было принято еще в 1996 году, однако за прошедшие три десятилетия дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В связи с этим сторонники радикальной точки зрения, которой до своего ухода последовательно придерживался бывший губернатор Тамаки, настаивали на том, что на территории Окинавы не должно быть не только Футенмы, но и никаких других американских баз. Губернатор Тамаки и его команда, опираясь на поддержку в обществе, настаивали на том, что американские военнослужащие должны быть передислоцированы в другие регионы Японии.

Однако победивший на выборах новый губернатор Гэнта Кодзя уже заявил, что намерен поставить точку в историческом споре о том, должно ли сохраняться американское военное присутствие на Окинаве. Как заявил новый руководитель Окинавы, в ближайшее время местные власти проведут переговоры с центральным правительством в Токио о передислокации базы Футенма на менее населенный север провинции, в район Хэноко, где находятся насыпные острова.

Преемник губернатора Тамаки рассчитывает найти компромиссное решение, которое, с одной стороны, снимет сохраняющуюся общественную остроту вопроса об американских базах, с другой стороны, позволит не выводить их с территории Окинавы.

Как отмечает агентство Kyodo, после смены руководства Окинавы правительство Японии намерено наращивать военные приготовления в Восточно-Китайском море в районе самой южной префектуры страны. В частности, Токио считает неотложной задачей укрепление островов на юго-западе Окинавы.

Как отмечают источники Kyodo, в последнее время именно этот район, находящийся в непосредственной близости от Тайваня, становится центром оборонных усилий Японии, в связи с чем военные приготовления идут полным ходом на островах Йонагуни, Мияко, Исигаки. Кроме того, в регионе продолжается размещение новых противокорабельных и зенитных ракет, комплексов радиоэлектронной борьбы. Как ожидается, на ротационной основе здесь также могут быть развернуты мобильные подразделения морской пехоты США.

Поражение противников американских баз на Окинаве показало произошедший за последние годы кардинальный сдвиг в настроениях избирателей, в итоге поверивших в то, что обеспечить безопасность страны в условиях растущей военной мощи Китая и территориального спора с Пекином может только контингент США.

Помимо потенциальной угрозы эскалации кризиса вокруг Тайваня, способного затронуть и Японию, Токио и Пекин продолжают многовековой спор о принадлежности находящихся в Восточно-Китайском море островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Сторонники американского военного присутствия на Окинаве рассчитывают на то, что в случае конфликта Японии с Китаем Вашингтон будет готов привести в действие пятую статью японо-американского договора о безопасности, предусматривающую возможность вступления США в конфликт для защиты союзника.

Сергей Строкань