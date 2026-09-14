В Липецке пять подростков получили ожоги из-за патрона для противогаза

Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ, до шести месяцев ареста) после травмирования пятерых подростков из-за обращения с регенеративным патроном для противогаза (химический источник кислорода, который поглощает из выдыхаемого воздуха углекислый газ и влагу, одновременно выделяя кислород для дыхания). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 12 сентября в гаражном кооперативе на улице Терешковой несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет получили ожоги и другие телесные повреждения из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном для противогаза. Трое подростков госпитализированы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Россоши Воронежской области избили девочку-подростка. По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, драка с ее бывшей подругой произошла на глазах у десятков других учащихся. Также сообщалось о возможной черепно-мозговой травме у пострадавшей. СКР возбудил уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Мария Свиридова