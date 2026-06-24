«Черных риелторов» судят в Липецке за хищение квартир и убийство семи человек

Липецкий областной суд рассматривает уголовное дело в отношении 59-летнего бывшего сотрудника УФСИН Олега Сбродова и его подельников, свидетельствуют данные картотеки. Фигурантов обвиняют в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 14 млн руб. По версии следствия, в течение восьми лет они занимались отъемом жилья одиноких граждан и лиц, злоупотреблявших алкоголем. Самому Сбродову также вменяют убийства — спаивание жертв до алкогольной комы и смерти. Следствие считает, что он причастен к гибели минимум семи человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фигурантами дела также выступают бывшая супруга Сбродова Ирина Булычева, его сын Илья Сбродов, работавший в правоохранительных органах, нотариус Павел Андреев и юрист Олег Мещеряков.

«В преступную схему были вовлечены знакомые обвиняемого — юрист и нотариус, которые оформляли фиктивные доверенности и сделки с недвижимостью, удостоверяли документы с заведомо ложными сведениями и давали ложные показания в суде»,— ранее пояснили в СУ СК по Липецкой области».

Следствие считает, что преступная группа вела свою деятельность в период с 2014-го по 2022 год. Сбродов подыскивал собственников квартир или наследников без близких родственников, входил к ним в доверие, обманом переоформлял имущество на себя, родственников или подставных лиц, а затем реализовывал жилье.

«Обвиняемый, используя социальную уязвимость и алкогольную зависимость потерпевших, систематически снабжал их опасной для жизни суррогатной спиртосодержащей продукцией. Следствием собраны доказательства причастности обвиняемого к гибели семерых липчан. Смерть потерпевших позволяла длительное время скрывать совершенные мошеннические действия с их недвижимостью»,— говорится в сообщении Следственного комитета.

Сбродов-младший, используя служебное положение, передавал подельникам информацию о потерпевших и их имуществе. Экс-супруге обвиняемого в свою очередь вменяют один эпизод мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие считает, что Ирина Булычева давала ложные показания в суде «для придания видимости законности подложного завещания при его оспаривании родственниками погибшего мужчины».

Юриста и нотариуса обвиняют по ряду эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Илье Сбродову, кроме этого, вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Сбродова-старшего в дополнение к мошенничеству обвиняют в публичном оскорблении представителя власти, незаконном хранении оружия, патронов и пороха, а также непосредственно в убийствах (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

«Ъ-Черноземье» писал, что Олега Сбродова задержали и заключили под стражу еще в 2023 году. Тогда было известно о двух жертвах схемы «черных риелторов». Тело одного мужчины, скончавшегося от острой алкогольной интоксикации, обнаружили 14 декабря 2021 года на пустыре недалеко от торгового центра на Елецком шоссе. Незадолго до смерти он продал квартиру обвиняемому и остался без средств. Второй жертвой, по версии следствия, стал 58-летний липчанин, продавший Сбродову квартиру на проспекте Победы в Липецке. В качестве способа убийства также было выбрано отравление этиловым спиртом.

Денис Данилов