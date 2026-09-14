Ян Непомнящий победил Магнуса Карлсена на турнире Global Chess League

Одного из самых громких успехов в этом году отечественные шахматы добились благодаря своему лидеру Яну Непомнящему. В состоявшемся 13 сентября финальном матче Global Chess League (GCL), турнира, в котором выступают интернациональные команды, составленные из шахматных звезд, он принес победу Ganges Grandmasters над Alpine APL Pipers, очень эффектно, с жертвой слона, обыграв черными лучшего гроссмейстера мира Магнуса Карлсена.

Нынешний год для российских шахмат пока получается не слишком ярким. Заметные победы — только на юниорском уровне, на взрослом их почти нет. От стартующей на этой неделе в Самарканде Всемирной шахматной олимпиады, сулившей и мужской, и женской команде многое, обе отстранили. И персонально самому узнаваемому среди российских гроссмейстеров он точно не дарил поводов для гордости. Еще недавно без Яна Непомнящего, обладателя стопки разных престижных званий, участника двух матчей за титул чемпиона мира (в них он в 2021 и 2023 годах уступил норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню), первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) было невозможно представить. А сейчас его уже нет и во второй — 23-я позиция. Несколько месяцев держался совсем скромно.

Но под занавес минувшего уикенда разные шахматные медиаресурсы фамилию Непомнящего упоминали так же часто, как в те времена, когда он был на пике. А все дело в том, что он совершил в Global Chess League.

Подробнее — в материале «Кошмарный слон».