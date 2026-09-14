КДК рассмотрит поведение футболиста ЦСКА, толкнувшего судью в спину
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение бразильского защитника ЦСКА Матеуса Рейса. В субботнем матче против казанского «Рубина» игрок московской команды получил красную карточку, после чего толкнул главного арбитра в спину.
Матч ЦСКА—«Рубин» завершился вничью — 1:1. ЦСКА, открывший счет на шестой минуте встречи, уже в первые четверть часа остался в меньшинстве: Матеус Рейс в подкате прямой поднятой ногой задел игрока соперника Андерсона Арройо. После просмотра эпизода видеоассистентами судья Инал Танашев изучил момент у монитора и показал бразильцу красную карточку. Прежде чем покинуть поле, Рейс толкнул Танашева в спину.
Согласно ст. 95 п. 3 Дисциплинарного регламента РФС «умышленный толчок, совершенный игроком или официальным лицом клуба официального лица матча» наказывается дисквалификацией на шесть игр. Заседание КДК с участием Матеуса Рейса состоится 16 сентября.
Помимо предусмотренной за умышленный толчок дисквалификации, дисциплинарные нормы РФС допускают и более жесткие меры за унижение чести и достоинства судей: после ужесточения регламента за такое нарушение для представителей клубов были установлены штраф до 250 тыс. руб. и дисквалификация сроком до двух лет.
При наличии отягчающих обстоятельств наказание может быть ужесточено. Поэтому разбирательство в отношении Матеуса Рейса может затронуть не только установленный регламентом срок отстранения от матчей, но и дополнительные дисциплинарные санкции.