КДК рассмотрит поведение футболиста ЦСКА, толкнувшего судью в спину

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение бразильского защитника ЦСКА Матеуса Рейса. В субботнем матче против казанского «Рубина» игрок московской команды получил красную карточку, после чего толкнул главного арбитра в спину.

Матч ЦСКА—«Рубин» завершился вничью — 1:1. ЦСКА, открывший счет на шестой минуте встречи, уже в первые четверть часа остался в меньшинстве: Матеус Рейс в подкате прямой поднятой ногой задел игрока соперника Андерсона Арройо. После просмотра эпизода видеоассистентами судья Инал Танашев изучил момент у монитора и показал бразильцу красную карточку. Прежде чем покинуть поле, Рейс толкнул Танашева в спину.

Согласно ст. 95 п. 3 Дисциплинарного регламента РФС «умышленный толчок, совершенный игроком или официальным лицом клуба официального лица матча» наказывается дисквалификацией на шесть игр. Заседание КДК с участием Матеуса Рейса состоится 16 сентября.

Арнольд Кабанов