Чем известен Михаил Лифшиц

Михаил Валерьевич Лифшиц — родился 4 мая 1963 года в Москве. Окончил машиностроительный факультет МГТУ имени Н. Э. Баумана, позже — Калужское авиационное летно-техническое училище.

В 1991–1994 годах — директор по маркетингу Ассоциации внешнеэкономического cотрудничества малых и средних предприятий СССР. В 1991–2009 годах возглавлял основанную им ГК «Глобал Эдж» (Global Edge), компания занималась проектированием, строительством и модернизацией объектов лесопромышленного комплекса, производством деревообрабатывающего оборудования. В 2009–2015 годах — директор по развитию высокотехнологичных активов ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. В 2010–2015 годах — генеральный директор, а в 2015–2024 годах — председатель совета директоров АО РОТЕК. Компания занимается машиностроением в области энергетики. Также возглавлял совет директоров Уральского турбинного завода (производит генерирующее оборудование и сопутствующие установки) и Товарищества энергетических и электромобильных проектов (производит суперконденсаторы).

Входил в совет директоров швейцарской Sulzer AG и итальянской SolidEra S.p.a, а также российской ГК «Хевел» (солнечная энергетика). Был советником в ПАО «Интер РАО».

Автор 18 (по другим данным — более 50) патентов в области машиностроения в РФ и за рубежом. Имеет звание заслуженного машиностроителя РФ (2019) и почетного энергетика Монголии (2015). Предприниматель года по версии Ernst & Young в 2005 и 2009 годах. Имеет благодарность и грамоту президента РФ.

В 1997–2003 годах член сборной России по авиаспорту. Мастер спорта по авиаралли. Сооснователь аэроклуба КВС. Награжден золотой медалью Международной авиационной федерации. Пилотирует спортивные, пассажирские, учебно-боевые самолеты и вертолет. Также увлекается фотографией и коллекционирует холодное оружие.

Женат, трое детей.