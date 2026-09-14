Выборы в парламент Швеции показали глубокий раскол населения на правых и левых

По предварительным результатам парламентских выборов в Швеции, разрыв между оппозиционным левоцентристским блоком экс-премьера Магдалены Андерссон и правящим правоцентристским блоком Ульфа Кристерссона составляет лишь три мандата в пользу оппозиции. Итоговые результаты объявят не раньше 16 сентября, однако уже сейчас ясно: страна получит расколотый пополам парламент и правительство, вынужденное идти на компромиссы с оппозицией.

Первое объявление итогов парламентских выборов в Швеции не обрадовало никого: данные экзитполов сулили левоцентристской оппозиции во главе с Социал-демократической рабочей партией экс-премьера Магдалены Андерссон победу с перевесом в один мандат. Однако ближе к утру разрыв в пользу левого лагеря увеличился до трех мест (176 мандатов против 173). Пока подсчитано порядка 95% бюллетеней, а обработка тех, которые были присланы по почте или из-за рубежа, закончится не раньше 16 сентября. Итоговая явка на выборах составила 80,4%. Для Европы такие цифры считаются крайне высокими, однако для Швеции их можно назвать довольно низкими с учетом пиковых значений последних лет. В 2018 году на выборы пришли рекордные 87,2% избирателей, а в 2022 году — 84,2%. Тренд на снижение политической активности налицо.

Главной сенсацией этих выборов стали позиции правых популистов из «Шведских демократов»: опросы общественного мнения прочили им небывалый подъем поддержки избирателей (в некоторых случаях до рекордных 28%), однако они даже не смогли повторить успех 2022 года. Их промежуточный результат — 17,6%, в то время как на прошлых выборах они перешагнули 20-процентный рубеж. Такое падение поддержки неслучайно: «Шведские демократы» не входили в правящую коалицию, но ситуативно поддерживали правительство меньшинства премьер-министра Ульфа Кристерссона в парламенте. После нынешних выборов им прочили место в коалиционном правительстве, что отпугнуло некоторых избирателей.

Подробнее — в материале «Швеция на перепутье».