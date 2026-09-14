Клуб НХЛ «Монреаль» продлил контракт с главным тренером Мартеном Сен-Луи
«Монреаль Канадиенс» продлил контракт с главным тренером Мартеном Сен-Луи. Об этом сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Срок соглашения не уточняется. В релизе отмечается, что договор с 51-летним специалистом носит многолетний характер. Мартен Сен-Луи возглавляет «Монреаль» с 2022 года. Лучшим результатом под его руководством стал выход в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли в прошлом сезоне, где команда со счетом 1:4 в серии уступила будущему победителю — «Каролина Харрикейнс».
В качестве игрока Мартен Сен-Луи выступал за «Калгари», «Тампу», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году, и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и один раз признавался самым ценным игроком «гладкой» части сезона.
Вместе со сборной Канады форвард завоевал золото Олимпийских игр (2014) и стал двукратным серебряным призером чемпионата мира (2008, 2009). Нападающий завершил карьеру в 2015 году. Через три года Мартен Сен-Луи был введен в Зал хоккейной славы.
Весной 2025 года «Монреаль Канадиенс» впервые с 2021 года принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Этот выход в плей-офф стал главным подтвержденным спортивным результатом периода работы Мартена Сен-Луи, который возглавляет команду с 2022 года.
Продление многолетнего соглашения означает, что клуб сохраняет тренера, при котором команда вернулась в решающую часть сезона после нескольких лет без плей-офф. Для «Монреаля» это продолжение уже выбранной спортивной модели, а не смена курса сразу после возвращения команды в борьбу за Кубок.