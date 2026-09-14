Матч за звание чемпиона мира по шахматам стартует в ноябре

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2026 года пройдет в Женеве с 22 ноября по 13 декабря 2026 года. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (FIDE). В матче примут участие действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу, для которого это будет первая защита титула, и претендент Жавохир Синдаров из Узбекистана, победитель Кубка мира и турнира претендентов. Обоим шахматистам на момент начала матча будет по 20 лет, что сделает его самым молодым в истории чемпионатов мира по возрасту участников.

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Первая классическая партия состоится 24 ноября, а 14-я, заключительная запланирована на 11 декабря. Тай-брейк, если потребуется, стартует 12 декабря.

Матч будет состоять максимум из 14 классических партий. Победителем станет игрок, который первым наберет 7,5 очка. Призовой фонд составит $2,5 млн. За каждую победу в классической партии игрок получит $200 тыс., а оставшаяся сумма будет разделена между участниками встречи поровну.

Арнольд Кабанов