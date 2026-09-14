Воронежские власти ищут инвесторов для центров настольного тенниса и легкой атлетики

Воронежская мэрия ищет инвесторов для строительства ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) для настольного тенниса и леткой атлетики. Власти фиксируют потребность в этих объектах. Об этом сообщил, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», замглавы управления физической культуры и спорта Воронежа Евгений Сафонов в ходе пресс-подхода в мэрии сегодня, 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рассказывая, планируется ли в Воронеже создание центра настольного тенниса по примеру Курска, представитель администрации подчеркнул острую необходимость в нем.

«Очень нуждаемся. У нас есть спортивная школа №16 — профильная по настольному теннису. Очень нуждаемся мы в этом ФОКе именно по настольному теннису. Были разговоры, искали мы инвесторов. Приезжал президент Федерации настольного тенниса, искали мы какие-то варианты, но вот пока, к сожалению, учитывая ситуацию в стране, все чуть-чуть "заглохло". Но держим на контроле»,— рассказал собеседник.

Он также отметил, что в поле зрения администрации находится и строительство легкоатлетического манежа. «Очень интересно строительство легкоатлетического манежа. Но тоже разговоры ведутся уже несколько лет, стараемся, пытаемся, город активно участвует»,— добавил представитель мэрии. Но «сил одного города мало», поэтому администрация ждет поддержки в виде региональных или федеральных средств для реализции проектов.

«Строительство таких объектов позволяет оставить ведущих спортсменов у нас, чтобы они представляли именно наш региона», — добавил господин Сафонов.

Между тем в Курской области анонсирован проект центра настольного тенниса, который хотят построить уже в 2027 году. Финансирование — средства Федерации настольного тенниса России, регион обеспечит только присоединение к инженерным сетям. К договоренности пришли по итогам визита в регион президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Анна Швечикова