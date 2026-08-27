В Курске в 2027 году построят Центр настольного тенниса
В Курской области появится специализированный Центр настольного тенниса. Открыть его хотят уже в 2027 году, рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве.
Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна
Центр планируется построить в Железнодорожном округе облцентра на улице 1-й Вишневой. Объект будет круглогодичным, рассчитан на девять столов. Финансирование — средства Федерации настольного тенниса России, регион обеспечит только присоединение к инженерным сетям.
К договоренности пришли по итогам визита в регион зампреда Госдумы и президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По его словам, сейчас в Курской области настольным теннисом систематически занимаются более 3,7 тыс. человек. Но до сих пор в регионе отсутствовала площадка, позволяющая проводить соревнования областного и более высокого уровня. В действующем центре «Форрест», открытом в прошлом году при поддержке федерации, проводятся только муниципальные турниры.
Кроме строительства центра, достигнуты договоренности о запуске в регионе проекта «Настольный теннис в школах». Около 100 школ получат необходимый инвентарь, будет создана школьная лига. Лучшие спортсмены получат возможность поехать на сборы и учебу в Оренбургскую академию настольного тенниса. Также в двух парках Курска федерация установит антивандальные уличные столы.
При поддержке федерации 400 детей из 16 районов Курской области уже побывали на сборах в Сочи.
Курская область в ходе ПМЭФ-2026 подписала с ООО «ЭСФИ» соглашение о создании науного центра — производства полного цикла для цифровизации промышленности за 2 млрд руб.