Нижегородские малые предприятия сократили оборот розничной торговли в 2025 году

Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода (включая Кстовский район) в 2025 году сократился почти на 44% по сравнению с 2024 годом — до 32 млрд руб. Итоги деятельности малого бизнеса обсудили на заседании комиссии гордумы по экономике 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснила директор департамента экономического развития и инвестиций Елена Антонова, уменьшение объемов произошло в основном за счет оптовой и розничной торговли, а также операций с недвижимостью. В среднем на одно предприятие оборот розничной торговли сократился со 172,8 до 104,3 млн руб.

В целом оборот малых предприятий вырос на 4,5% — до 462 млрд руб. Сумма отгрузки товаров и оказания услуг достигла 260,7 млрд руб. (плюс 24% в действующих ценах и плюс 10% — в реальном выражении).

Объем инвестиций в основной капитал вырос на 71% — до 14,7 млрд руб. Из них 44% привлечено в сферу операций с недвижимостью, 18% — в науку, добавила директор департамента.

Прибыль малых предприятий составила 35,5 млрд руб., около 33,6% от общей суммы сосредоточено в торговле, 14,7% — в строительстве, 10,7% — в обрабатывающей промышленности. Убыток предприятий составил 3,3 млрд руб. Сальдированный финансовый результат был положительным и сложился в сумме 32,2 млрд руб.

На конец 2025 года в Нижнем Новгороде насчитывалось 81,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — на 3% больше по сравнению с концом 2024 года. Больше всего субъектов МСП заняты в торговле — 33%. По 10% — в строительстве и транспорте, 9,2% — в науке.

Елена Антонова рассказала также, что малые предприятия города обеспечивают рабочими местами почти четверть занятых в экономике города. Средняя зарплата у них составила 69,3 тыс. руб., что почти на 30% больше по сравнению с 2024 годом.

Налоговые поступления от малых предприятий в 2025 году выросли на 19% и составили 5,9 млрд руб. — это почти 19,5% всех налоговых доходов Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», в целом оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде в 2025 году увеличился на 15,4% и составил более 500 млрд руб.

Галина Шамберина