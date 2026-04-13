Какая розница

Мэрия Нижнего Новгорода отметила годовой рост розничной торговли на 15,4% с увеличением зарплат сотрудников и расширением доли общепита и сферы услуг. За последние пять лет число торговых точек в городе выросло на 20%, подсчитали в мэрии. Задолженность предпринимателей по налогам сократилась на 1 млрд руб., однако за год число должников выросло более чем на четверть. Тем не менее развитие торговли во многом опередило целевые показатели муниципальных программ, считают депутаты городской думы. Они попросили чиновников усилить работу с налоговыми сборами и проверить внедрение в торговле государственной системы маркировки подлинности товаров.

Нижегородские чиновники рассказали депутатам про рост торговли

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде в годовом выражении увеличился на 15,4%. Об этом сообщила директор департамента развития предпринимательства мэрии Наталья Федичева на заседании комитета городской думы по экономике. В денежном выражении торговый оборот превысил 500 млрд руб., отметил в свою очередь председатель комиссии Сергей Пляскин (в Нижегородской области показатель в 2025 году составил 1,4 трлн руб.— «Ъ»).

Такая динамика в розничной торговле свидетельствует об увеличении потребительской активности и укреплении позиции крупных и средних предприятий отрасли, добавила госпожа Федичева.

По данным мэрии, сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается 14,3 тыс. торговых точек разного формата, в том числе 4,8 тыс. магазинов и 1,6 тыс. нестационарных торговых объектов (НТО). За последние пять лет число магазинов увеличилось на 20%, а НТО представлены не только частными фермерами, но и предприятиями.

«Высокая занятость торговых мест говорит о стабильном интересе как продавцов, так и потребителей. Нестационарные площадки стимулируют экономическую активность и помогают сохранить культурные традиции, а также поддержать предпринимателей»,— напомнила чиновница.

В 2025 году Нижегородскую область посетили 5 млн туристов, которые потратили в регионе около 80 млрд руб. С ростом турпотока набирают обороты общепит, гостиничный бизнес и сфера бытовых услуг. Оборот предприятий общественного питания в 2025 году увеличился на 4,4%, а бытовых услуг — на 28,3%. Сейчас в городе работают 1,4 тыс. заведений, способных принять 88 тыс. гостей.

В 2020–205 годах количество предприятий общепита выросло на 9,3%, в основном за счет пекарен, кофеен и прочих мест, где можно перекусить. На их долю приходится 54,8% рынка. Вместимость кафе увеличилась на 5,2%. Бытовые услуги оказывают 1,8 тыс. организаций, в числе которых лидируют парикмахерские: они занимают 37,6% в структуре этого сегмента рынка. В последние несколько лет доля салонов красоты в сфере услуг выросла до 33,3%, уточнила Наталья Федичева.

Общепит и предприятия сферы услуг одновременно повышают качество обслуживания и привлекают квалифицированные кадры, а торговые центры больше ориентируются на досуговый и культурный форматы. Зарплаты в торговле увеличились на 13,6%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 16,5%, подсчитали в мэрии.

«У Нижнего Новгорода перспектива устойчивого роста потребительского рынка, опирающаяся на поддержку малого и среднего бизнеса и внедрение цифровых технологий»,— полагает госпожа Федичева.

В онлайн-торговлю и пункты выдачи заказов маркетплейсов власти пока не вмешиваются, этот сегмент рынок регулирует самостоятельно, а мэрия только наблюдает. При этом жалоб от жителей Нижнего Новгорода на онлайн-торговлю почти нет.

Вместе с тем чиновникам удается убедить предпринимателей платить налоги, рассказала директор департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода Елена Антонова. По ее данным, на начало 2025 года задолженность по налогам оценивалась в 2,4 млрд руб., к концу года ее удалось сократить до 1,4 млрд руб.

Впрочем, с учетом распределения налоговых поступлений муниципальному бюджету из этой суммы осталось только 124 млн руб. Из них 62 млн руб. составил налог на доход физлиц (НДФЛ), еще 46 млн руб. принесли выплаты по упрощенной системе налогообложения (УСН) и 15,5 млн руб. — поступления земельного налога, сообщила госпожа Антонова.

Одновременно с этим число предпринимателей и организаций с задолженностью по налогам в 2025 году увеличилось на 27,5% — до 3,7 тыс., подсчитала Елена Антонова.

Ситуацию с долгами по выплатам она назвала волатильной и отметила, что число предпринимателей-должников может меняться и необходимо учитывать разные сроки закрытия финансового года в организациях, расчеты с контрагентами, а также погашение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий.

Мэрии необходимо усилить стимулирование налоговых выплат, напомнил председатель комиссии думы Сергей Пляскин. Большинство остальных задач по развитию торговли власти уже выполнили, добавил депутат. «Например, целевой показатель количества субъектов малого и среднего предпринимательства (76 тыс.) был достигнут уже в 2024 году, а в прошлом году он составил 81 тыс. Оборот розничной торговли планировался в объеме 359 млрд руб., а превысил 500 млрд руб.»,— отметил господин Пляскин.

Депутат Николай Сатаев предложил коллегам и чиновникам проверить, как в Нижнем Новгороде идет внедрение федеральной системы маркировки подлинности товаров с учетом того, что контрафактная продукция на прилавках встречается достаточно часто.

Информацию мэрии депутаты приняли к сведению.

Владимир Зубарев