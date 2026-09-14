Пожар в заповеднике «Утриш» в Анапе потушили спустя четыре дня

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, начавшийся в заповеднике «Утриш» в Анапе 10 сентября. В тушении участвовали 89 человек и 29 единиц техники, включая вертолет МЧС Ми-8. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Максимальная площадь пожара достигала 9 га, активное горение сохранялось на площади около 1,5 га. Помимо специалистов МЧС, в ликвидации пожара участвовали подразделения РСЧС, лесничества и казачества. Тушение затрудняла труднодоступная горная местность.

Это уже пятый пожар, возникший на территории «Утриша» за последнее время. 10 сентября краевой оперштаб отчитывался о ликвидации четырех очагов лесных пожаров. Один из них начался после падения беспилотника в ночь на 9 сентября.

Никита Черненко