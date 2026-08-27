В Белгородской области 12% школ начнут учебный год в дистанционном формате

Оперштаб Белгородской области утвердил форматы обучения с 1 сентября, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 14 муниципальных образованиях, не относящихся к приграничным, все школы и детские сады будут работать в очном формате. В восьми приграничных округах вводится «смешанный режим»: часть школ будет работать очно, часть — дистанционно. При этом главы муниципалитетов смогут оперативно переводить учреждения на удаленку «в случае ухудшения обстановки».

По детским садам решение также дифференцированное: там, где возможно, организован очный формат с учетом вместимости укрытий, для детей из ряда территорий открываются дежурные группы. В местах с наиболее сложной обстановкой отдельные дошкольные учреждения временно приостанавливают работу.

«В целом по области в дистанционном формате будут работать 65 школ из 530 — 12%, в режиме дежурных групп будут работать 44 детских сада из 476 — 9%»,— сообщил господин Шуваев.

Он добавил, что для родителей, желающих перевести ребенка на дистант, сохранена такая возможность. Власти региона обратили внимание на меры защиты при организации подвоза детей школьными автобусами. Ситуация «остается на постоянном контроле», форматы «будут оперативно корректироваться».

По учреждениям среднего профессионального и высшего образования: из 33 колледжей и техникумов 30 будут работать очно, три техникума в Ракитянском и Шебекинском округах переходят на дистант. Шести вузам рекомендован очный процесс, но студенты могут перейти на индивидуальный график по решению учебного заведения.

В Воронежской области школьные линейки 1 сентября пройдут в закрытых помещениях.

Анна Швечикова