АНБ планирует возродить разоблаченное Сноуденом хакерское подразделение
В ближайшее время в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США начнется самая масштабная реорганизация за последнее десятилетие. В штаб-квартире разведслужбы в Форт-Миде будут созданы пять новых директоратов — с особым фокусом на искусственный интеллект, кибербезопасность и Китай. Будет воссоздано элитное хакерское подразделение Tailored Access Operations (TAO), де-факто ликвидированное в 2016 году.
Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, инициатором реформы выступил генерал Джошуа Радд, который возглавил АНБ и Киберкомандование США в марте. Изменения предполагают создание пяти директоратов по профильным направлениям: искусственный интеллект, Китай, кибербезопасность, боевая поддержка, глобальная разведка.
По информации издания, с приходом Джошуа Радда было принято решение воссоздать элитное хакерское подразделение, известное как TAO. В свое время оно фигурировало в разоблачениях бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена как команда, осуществлявшая точечные компьютерные диверсии.
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Практический смысл новой архитектуры — не только разделить направления работы, но и создать отдельный контур для внедрения ИИ в операции. Подразделение, подчиненное одновременно Агентству национальной безопасности США и Киберкомандованию США, должно изучать применение коммерческих ИИ-моделей внутри закрытых и засекреченных правительственных сетей. Освоение таких систем уже требует участия разработчиков: в июне 2026 года Anthropic направила в АНБ инженеров, которые должны адаптировать модель Mythos под конкретные задачи и руководить ее использованием.
При этом архитектура реформы остается экспериментальной: решения планируют принимать так, чтобы их можно было отменить, если выбранная схема окажется ошибочной.