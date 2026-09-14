АНБ планирует возродить разоблаченное Сноуденом хакерское подразделение

В ближайшее время в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США начнется самая масштабная реорганизация за последнее десятилетие. В штаб-квартире разведслужбы в Форт-Миде будут созданы пять новых директоратов — с особым фокусом на искусственный интеллект, кибербезопасность и Китай. Будет воссоздано элитное хакерское подразделение Tailored Access Operations (TAO), де-факто ликвидированное в 2016 году.

Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, инициатором реформы выступил генерал Джошуа Радд, который возглавил АНБ и Киберкомандование США в марте. Изменения предполагают создание пяти директоратов по профильным направлениям: искусственный интеллект, Китай, кибербезопасность, боевая поддержка, глобальная разведка.

По информации издания, с приходом Джошуа Радда было принято решение воссоздать элитное хакерское подразделение, известное как TAO. В свое время оно фигурировало в разоблачениях бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена как команда, осуществлявшая точечные компьютерные диверсии.

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