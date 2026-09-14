Американская разведслужба станет интеллектуальнее

В ближайшее время в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США начнется самая масштабная реорганизация за последнее десятилетие. В штаб-квартире разведслужбы в Форт-Миде будут созданы пять новых директоратов — с особым фокусом на искусственный интеллект, кибербезопасность и Китай. Будет воссоздано элитное хакерское подразделение Tailored Access Operations (TAO), де-факто ликвидированное в 2016 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, инициатором реформы выступил генерал Джошуа Радд, который возглавил АНБ и Киберкомандование США в марте.

Изменения предполагают создание пяти директоратов по профильным направлениям: искусственный интеллект, Китай, кибербезопасность, боевая поддержка, глобальная разведка.

Руководитель каждого директората получит статус и полномочия на уровне заместителя директора АНБ. По мнению генерала Радда, которого цитируют опрошенные WP неназванные чиновники, новая организационная структура будет лучше отвечать нынешним и будущим угрозам безопасности США.

АНБ, которое обычно считается крупнейшим и получающим наибольшее финансирование элементом разведывательного сообщества США, занимается масштабным сбором радиоэлектронной разведывательной информации, включая коммуникации и другие электронные данные. Считается, что в АНБ работает более 30 тыс. человек, как военнослужащих, так и гражданских лиц, а общая численность персонала агентства превышает численность ЦРУ. Ведомство имеет двойное подчинение: с одной стороны, оно является частью Министерства обороны США, с другой — частью разведывательного сообщества и отчитывается перед директором Национальной разведки Джеем Клейтоном. При этом совмещение генералом Раддом постов главы АНБ и Киберкомандования позволяет концентрировать в одних руках как сбор развединформации, так и проведение наступательных киберопераций.

По информации издания, с приходом Джошуа Радда было принято решение воссоздать элитное хакерское подразделение, известное как TAO.

В свое время оно фигурировало в разоблачениях бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена как команда, осуществлявшая точечные компьютерные диверсии.

Планируется, что подразделение перейдет в ведение главы директората по глобальной разведке, на эту работу будет выделен значительный бюджет, рассказали источники WP.

В 2013 году после разоблачений Сноудена это сверхсекретное подразделение, которое занимается взломом и атаками наиболее труднодоступных цифровых целей по всему миру, было вынуждено полностью пересмотреть свою работу: спешно менять кодовые названия программ, переписывать инструментарий и перестраивать структуру безопасности. А в ходе масштабной реструктуризации АНБ в 2016 году подразделение TAO и вовсе перестало существовать под этим именем, его функции были переданы другим департаментам.

Реструктуризация 2016 года под названием NSA 21, которую начал тогдашний директор АНБ Майк Роджерс затронула не только TAO. В ее рамках две разные части агентства были слиты в одну. Американские СМИ сообщали, что специалистов, отвечающих за наступательные операции и сбор данных, объединили с профессионалами в сфере обороны сетей. Тогда многие эксперты критиковали это решение: по их мнению, это привело к излишней бюрократизации ведомства и, соответственно, падению скорости операций. На внедрение NSA 21 изначально отводилось два года, однако, по информации источника WP, этой цели не удалось достичь до сих пор.

Судя по тому, что TAO решили восстановить, новый глава агентства генерал Радд, вероятно, намерен полностью отказаться от стратегии своего предшественника. О подробностях перестановок в секретном ведомстве известно немного. В частности, пока неясно, заменят ли пять новых директоратов уже существующие департаменты или будут просто ими руководить.

При этом источники WP сообщили, что график реорганизации АНБ весьма жесткий: запуск проекта ожидается в середине октября, а достижение «полной операционной готовности» запланировано на середину января 2027 года.

Генерал Радд, как сообщается, активно планирует привлекать специалистов из частного сектора. Ведь в 2016 году на фоне перестановок в агентстве многие сотрудники предпочли покинуть госслужбу. Отток технической элиты составил в 2016–2018 годах 8–9% ежегодно, а в американской прессе и экспертных кругах называли сложившуюся ситуацию «бегством талантов» и «катастрофической утечкой мозгов». Теперь же, по словам одного из собеседников WP, «они умоляют людей вернуться, особенно руководителей».

Еще одним нововведением при новом директоре АНБ станет, вероятно, активное внедрение в работу технологий искусственного интеллекта. Как пишет WP, АНБ уже запустило новый инструмент Ask Mary — предположительно, названный так в честь разработчика.

Агентство проявляет большой интерес к сотрудничеству с коммерческими ИИ-лабораториями и даже обошло запрет Пентагона на работу с новейшей моделью Claude Mythos американской компании Anthropic, которая продемонстрировала высокий уровень в анализе закрытых протоколов.

В начале года глава Пентагона Пит Хегсет потребовал у Anthropic убрать из пользовательского соглашения пункты о запрете на использование ИИ в целях массовой слежки и создания автономного летального оружия, а после отказа компании снять эти этические ограничения внес компанию в черный список. Однако АНБ и Anthropic, по сути, саботировали это решение.

Джошуа Радд после своего назначения часто посещал Белый дом, и вопросы, связанные с искусственным интеллектом, занимали центральное место в его обсуждениях. В итоге не без его участия, пишет WP, администрация США дала согласие на многомиллиардное увеличение бюджета на инвестиции в ИТ и вычислительные мощности.

Ксения Байгарова