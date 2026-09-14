Рособрнадзор объявил предостережение трем вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила трем вузам предостережение из-за нарушения обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Предостережение объявили Армавирскому социально-психологическому институту, Волжскому государственному университету водного транспорта и «Универсальному университету». Ведомство призвало учебные заведения принять меры, чтобы исправить нарушения.

31 августа Рособрнадзор вынес предостережения девяти образовательным организациям и вузам. Среди них — Московский университет имени А. С. Грибоедова, Московская семинария евангельских христиан, Российская международная академия туризма и другие.