Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам и духовным организациям

Рособрнадзор вынес предостережения девяти образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Ведомство рекомендовало организациям принять меры для соблюдения нормативных актов.

Предупреждения получили:

Московская семинария евангельских христиан;

Духовная академия «Благодать»;

Российская международная академия туризма;

Московский университет имени А. С. Грибоедова;

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.

Также предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, Тюменский индустриальный университет, Марийский государственный университет и Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня.