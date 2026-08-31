Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам и духовным организациям
Рособрнадзор вынес предостережения девяти образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Ведомство рекомендовало организациям принять меры для соблюдения нормативных актов.
Предупреждения получили:
- Московская семинария евангельских христиан;
- Духовная академия «Благодать»;
- Российская международная академия туризма;
- Московский университет имени А. С. Грибоедова;
- Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.
Также предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, Тюменский индустриальный университет, Марийский государственный университет и Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня.