Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам и духовным организациям

Рособрнадзор вынес предостережения девяти образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Ведомство рекомендовало организациям принять меры для соблюдения нормативных актов.

Предупреждения получили:

  • Московская семинария евангельских христиан;
  • Духовная академия «Благодать»;
  • Российская международная академия туризма;
  • Московский университет имени А. С. Грибоедова;
  • Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.

Также предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, Тюменский индустриальный университет, Марийский государственный университет и Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд