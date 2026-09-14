До конца года в Тамбове планируют восстановить четыре исторических здания

Четыре объекта культурного наследия (ОКН) планируют отреставрировать в Тамбове до конца 2026 года. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о жилых домах на улице Советской, 61 и 78, «Доме Волокитина» на Советской/Комсомольской, 98/27 и «Доме Котова» на улице Октябрьской, 27/23. Ремонт еще восьми объектов культурного наследия власти рассчитывают завершить в течение двух лет. Также в Мичуринском округе ведется реконструкция «Главного дома усадьбы Снежкова».

Параллельно сейчас в Тамбове завершается восстановление «Усадьбы инженера Сверчевского» на улице Советской, 70/22. Уже реконструированы три исторических здания по адресам: улица Советская, 67 и 100, улица Ленинградская, 8.

По данным облправительства, в 2025 году из внебюджетных источников на сохранение ОКН было направлено 170 млн руб. В 2023–2024 годах на эти же цели потратили всего 24,3 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбове на продажу выставили четыре помещения в ОКН регионального значения «Дом Солодихиных» на улице Архиепископа Луки, 4. Начальная цена составляет 1,2 млн руб.

Егор Якимов