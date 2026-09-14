Болельщиков «Аль-Таавуна» накажут за кричалки о погибшем в ДТП футболисте Жоте

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) и Саудовская профессиональная футбольная лига (SPL) начали расследование поведения болельщиков «Аль-Таавуна» в домашнем матче седьмого тура чемпионата страны против «Аль-Хиляля».

Встреча завершилась в пользу «Аль-Хиляля» со счетом 6:0. По ходу матча болельщики «Аль-Таавуна» провоцировали португальского полузащитника гостевой команды Рубена Невеша. Фанаты выкрикивали имя его друга и партнера по национальной команде — Диогу Жоты, погибшего год назад в ДТП. В ответ Невеш указал пальцем на небо.

Капитан сборной Португалии и саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду заявил, что SPL должна принять меры против этих болельщиков. «Люди, которые ведут себя подобным образом, никогда больше не должны быть допущены на стадион»,— написал он в социальных сетях. После матча «Аль-Хиляль» подали в SAFF жалобу на поведение фанатов.

«SAFF и SPL подчеркивают, что использование личных трагедий для оскорблений или провокаций является неприемлемым поведением, которому нет места в саудовском футболе. SAFF подтверждает, что соответствующие комитеты предпримут необходимые действия в соответствии с предусмотренными правилами и процедурами»,— сказано в заявлении организаций.

Диогу Жоте было 28 лет. 3 июля 2025 года он вместе с младшим братом погиб в ДТП на западе Испании. В составе «Ливерпуля» футболист стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны, вместе со сборной Португалии выиграл Лигу наций.

Арнольд Кабанов