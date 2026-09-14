Болельщиков «Аль-Таавуна» накажут за кричалки о погибшем в ДТП футболисте Жоте
Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) и Саудовская профессиональная футбольная лига (SPL) начали расследование поведения болельщиков «Аль-Таавуна» в домашнем матче седьмого тура чемпионата страны против «Аль-Хиляля».
Встреча завершилась в пользу «Аль-Хиляля» со счетом 6:0. По ходу матча болельщики «Аль-Таавуна» провоцировали португальского полузащитника гостевой команды Рубена Невеша. Фанаты выкрикивали имя его друга и партнера по национальной команде — Диогу Жоты, погибшего год назад в ДТП. В ответ Невеш указал пальцем на небо.
Капитан сборной Португалии и саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду заявил, что SPL должна принять меры против этих болельщиков. «Люди, которые ведут себя подобным образом, никогда больше не должны быть допущены на стадион»,— написал он в социальных сетях. После матча «Аль-Хиляль» подали в SAFF жалобу на поведение фанатов.
«SAFF и SPL подчеркивают, что использование личных трагедий для оскорблений или провокаций является неприемлемым поведением, которому нет места в саудовском футболе. SAFF подтверждает, что соответствующие комитеты предпримут необходимые действия в соответствии с предусмотренными правилами и процедурами»,— сказано в заявлении организаций.
Диогу Жоте было 28 лет. 3 июля 2025 года он вместе с младшим братом погиб в ДТП на западе Испании. В составе «Ливерпуля» футболист стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны, вместе со сборной Португалии выиграл Лигу наций.
Португальский вингер Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в ДТП 3 июля 2025 года в провинции Самора на северо-западе Испании. Причинами аварии стали превышение скорости и проблемы с колесом, в результате чего автомобиль Lamborghini вылетел в кювет и загорелся. Футбольный клуб «Ливерпуль» установил возле стадиона «Энфилд» памятник под названием «Forever 20» в честь Диогу Жоты, который играл за клуб под номером 20 с 2020 года.
За месяц до гибели Диогу Жота выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии, а после победы над хорватами в 1/16 финала чемпионата мира футболисты национальной команды почтили память погибших. Игроки лондонского «Челси» пожертвовали около $15,5 млн из своих бонусов за победу на клубном чемпионате мира семьям Диогу Жоты и его брата. В составе «Ливерпуля» Диогу Жота стал чемпионом Англии в 2025 году и обладателем кубка страны в 2022 году, а его 20-й номер клуб навсегда вывел из обращения.
Криштиану Роналду перешел в клуб «Аль-Наср» в августе 2023 года, и в том же году команда победила в Кубке арабских чемпионов. В мае 2026 года «Аль-Наср» стал победителем чемпионата Саудовской Аравии по футболу, обыграв «Дамак» со счетом 4:1. Эта победа стала первой для «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии с момента перехода Криштиану Роналду, который забил 28 мячей и стал лучшим бомбардиром команды в сезоне.