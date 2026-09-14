В аэропорту Оренбурга перенесли вылеты трех самолетов

Расписание трех авиарейсов, отправляющихся из Оренбурга, изменено. Об этом сообщается на сайте аэропорта 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По информации онлайн-табло воздушной гавани, корректировки затронули два рейса в Сочи и один — в Новый Уренгой.

Согласно данным табло, вылет борта авиаперевозчика Ikar в Новый Уренгой перенесли с 04:55 на 13:45 (MSK+2). Самолет авиакомпании «Россия» отправится в Сочи в 17:10 вместо 9:00, также отложен рейс Nordwind в Сочи — с 14:25 до 21:00.

Причиной переносов стали ограничения в аэропорту Сочи. На данный момент на онлайн-табло числятся более 40 отмененных рейсов на вылет, более 50 — на прилет. Утром оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в Сочи пострадали пять человек от обломков вражеских БПЛА. Среди раненых также есть один ребенок.

Яна Вежлева