Губернатор Самарской области поручил обследовать насаждения на предмет аварийных деревьев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания в правительстве региона поручил главам муниципалитетов дополнительно обследовать зеленые насаждения на предмет аварийных деревьев. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам главы региона, приоритетом являются территории возле школ, детских садов, медучреждений, остановок, пешеходных зон и во дворах. Из-за сильного ветра возрастает риск падения деревьев.

Ранее сообщалось, что вечером 8 сентября около пешеходного перехода в Октябрьском районе Самары на 13-летнюю девочку упало дерево. Она получила телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева