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В Самаре возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка, на которого упало дерево

Следственный отдел по Октябрьскому району Самары возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней в результате падения на нее дерева. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, вечером 8 сентября около пешеходного перехода упало дерево. В результате 13-летняя девочка получила телесные повреждения. Несовершеннолетней оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства происшествия, а также условия, способствовавшие произошедшему.

Руфия Кутляева