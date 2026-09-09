В Самаре возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка, на которого упало дерево

Следственный отдел по Октябрьскому району Самары возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней в результате падения на нее дерева. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, вечером 8 сентября около пешеходного перехода упало дерево. В результате 13-летняя девочка получила телесные повреждения. Несовершеннолетней оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства происшествия, а также условия, способствовавшие произошедшему.

Руфия Кутляева