Режиссер Евгений Писарев рассказал о засилье «нечестного» театра
Заслуженный артист России, худрук Московского драматического театра имени Пушкина, режиссер Евгений Писарев заявил в интервью «Ъ», что «видит вокруг себя» много «очень нечестного» театра. «Там, где не хватает искусства, может помочь скандал», — уточнил он.
«Много вижу вокруг себя театра не просто плохого — это как раз нормально,— но очень нечестного. <...> Я недавно был на премьере одного спектакля с участием знаменитости в главной роли. Вот это было интересно — в кои-то веке зал не принял постановку, мучился, и очень вяло похлопал в финале. Тут же на спектакль обрушилась война хейта, но раз одни стали на него нападать, то сразу нашлись другие, которые стали защищать,— и теперь там бешеные аншлаги, заоблачные цены на билеты и стоячие овации. Мне кажется, что в последнее время потерялись ориентиры», — рассказал режиссер.
По словам худрука, сейчас чаще всего невозможно отличить хорошую постановку от плохой по зрительской реакции. «Раньше у меня было ощущение, что с залом, в котором я нахожусь, я разделяю одни и те же эмоции. В том числе и с коллегами — вот это новое и интересное, вот это старомодное, но качественное, а вот это — халтура и так далее. Сейчас аплодируют всему подряд», — добавил господин Писарев.
Полное интервью читайте по ссылке.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев занимает эту должность с июня 2010 года. Он является заслуженным артистом России с 2006 года и лауреатом театральных премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска». Евгений Писарев также преподаёт актерское мастерство в Школе-студии МХАТ с 1999 года, а с 2013 года является руководителем актерского курса.
Театр имени Пушкина, который Евгений Писарев возглавляет, был основан в 1950 году на базе закрытого Камерного театра, располагавшегося в особняке на Тверском бульваре. В настоящее время Московский Театр имени Пушкина открывает сезон премьерой спектакля «Опера нищих» по «Трехгрошовой опере» Бертольда Брехта и Курта Вайля.
За время своей режиссерской карьеры Евгений Писарев сотрудничал с Большим театром, Театром наций, Московским дворцом молодежи и другими театрами, где ставил драматические спектакли, оперы и мюзиклы. Среди его последних работ — спектакль «Тартюф», поставленный в 2024 году, и опера «Царская невеста» 2026 года.