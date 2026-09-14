Режиссер Евгений Писарев рассказал о засилье «нечестного» театра

Заслуженный артист России, худрук Московского драматического театра имени Пушкина, режиссер Евгений Писарев заявил в интервью «Ъ», что «видит вокруг себя» много «очень нечестного» театра. «Там, где не хватает искусства, может помочь скандал», — уточнил он.

«Много вижу вокруг себя театра не просто плохого — это как раз нормально,— но очень нечестного. <...> Я недавно был на премьере одного спектакля с участием знаменитости в главной роли. Вот это было интересно — в кои-то веке зал не принял постановку, мучился, и очень вяло похлопал в финале. Тут же на спектакль обрушилась война хейта, но раз одни стали на него нападать, то сразу нашлись другие, которые стали защищать,— и теперь там бешеные аншлаги, заоблачные цены на билеты и стоячие овации. Мне кажется, что в последнее время потерялись ориентиры», — рассказал режиссер.

По словам худрука, сейчас чаще всего невозможно отличить хорошую постановку от плохой по зрительской реакции. «Раньше у меня было ощущение, что с залом, в котором я нахожусь, я разделяю одни и те же эмоции. В том числе и с коллегами — вот это новое и интересное, вот это старомодное, но качественное, а вот это — халтура и так далее. Сейчас аплодируют всему подряд», — добавил господин Писарев.

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