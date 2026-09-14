Гросси предупредил об истощении запасов дизельного топлива на Запорожской АЭС
Обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дизельного топлива для аварийных генераторов станции.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
По словам господина Гросси, только с июня на ЗАЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году — 26. «Запасы топлива в аварийных дизельных генераторах почти полностью исчерпаны»,— сказал глава МАГАТЭ на генеральной конференции агентства.
Запорожская АЭС, являющаяся крупнейшей в Европе, остановила выработку электроэнергии с 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция управляется АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (входит в «Росатом»). В августе гендиректор корпорации Алексей Лихачев сообщал, что ситуация в городе Энергодар, расположенном рядом с ЗАЭС, остается крайне напряженной из-за регулярных обстрелов.
Холодный останов не отменяет потребность Запорожской АЭС в электроэнергии: насосы должны продолжать охлаждать топливо в реакторах и бассейнах с отработанным топливом. При потере внешнего питания аварийные дизель-генераторы запускаются автоматически, но работа станции на них считается неустойчивой; без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок топлива станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии.
Уязвимость системы связана с повреждением внешних линий. До начала конфликта станцию снабжали десять линий электропередачи, тогда как 20 августа 2026 года она потеряла связь с единственной оставшейся линией; ее восстановлению мешают боевые действия. Для ремонта линии МАГАТЭ добивается отдельной зоны локального прекращения огня, причем с конца 2025 года агентство уже согласовало шесть таких зон.