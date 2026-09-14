Гросси предупредил об истощении запасов дизельного топлива на Запорожской АЭС

Обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он предупредил, что скоро может возникнуть нехватка дизельного топлива для аварийных генераторов станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По словам господина Гросси, только с июня на ЗАЭС было зафиксировано 10 отключений электроэнергии, а с начала военного конфликта в 2022 году — 26. «Запасы топлива в аварийных дизельных генераторах почти полностью исчерпаны»,— сказал глава МАГАТЭ на генеральной конференции агентства.

Запорожская АЭС, являющаяся крупнейшей в Европе, остановила выработку электроэнергии с 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция управляется АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (входит в «Росатом»). В августе гендиректор корпорации Алексей Лихачев сообщал, что ситуация в городе Энергодар, расположенном рядом с ЗАЭС, остается крайне напряженной из-за регулярных обстрелов.