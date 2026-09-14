Для свердловчан продлили регистрацию на фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Из-за повышенного интереса для жителей Свердловской области продлили регистрацию на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Подать заявку можно будет до 20:00 14 сентября. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

«Обратился в дирекцию МФМ с просьбой расширить программу «Горожане». Дирекция предоставит уникальную возможность еще большему количеству уральцев посетить это грандиозное событие. Регистрация открыта сегодня до 20:00 и включает проверочные процедуры. Количество мест ограничено возможностями площадки. Дополнительно 2,5 тыс. студентов вузов и учреждений СПО уже получили возможность посетить площадки фестиваля»,— написал глава региона.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединило 10 тыс. участников из 191 страны — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а президент Владимир Путин выступил с видеообращением для гостей и посетителей МФМ.

Об открытии фестиваля — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева