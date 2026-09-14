Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 500 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9690. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5560. 4 (9). Бен Шелтон (США) — 4680. 5 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3890. 6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3770. 7 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3720. 8 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380. 9 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3300. 10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3175. 11 (11). Артюр Фис (Франция) — 3150. 12 (5). Новак Джокович (Сербия) — 2980. 13 (15). Лернер Тьен (США) — 2755. 14 (13). Рафаэль Ходар (Испания) — 2659. 15 (18). Якуб Меншик (Чехия) — 2495. 16 (17). Брендон Накашима (США) — 2485. 17 (16). Александр Бублик (Казахстан) — 2425. 18 (20). Каспер Рууд (Норвегия) — 2335. 19 (21). Томми Пол (США) — 2325. 20 (14). Лоренцо Музетти (Италия) — 2255… 25 (24). Андрей Рублев — 1930. 26 (50). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1800.
Рейтинг WTA
1 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901 очко. 2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7875. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265. 4 (4). Кори Гауфф (США) — 7244. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5743. 6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5328. 7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4809. 8 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4683. 9 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4619. 10 (11). Марта Костюк (Украина) — 3980. 11 (10). Аманда Анисимова (США) — 3363. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2935. 13 (16). Диана Шнайдер — 2588. 14 (15). Виктория Мбоко (Канада) — 2521. 15 (17). Сорана Кырстя (Румыния) — 2464. 16 (14). Ива Йович (США) — 2390. 17 (13). Наоми Осака (Япония) — 2306. 18 (18). Александра Эала (Филиппины) — 2276. 19 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2165. 20 (21). Джасмин Паолини (Италия) — 2123. 21 (19). Екатерина Александрова — 2076. 22 (23). Анна Калинская — 2043... 50 (47). Людмила Самсонова — 1099... 81 (69). Алина Корнеева — 892... 94 (95). Анна Блинкова (все — Россия) — 795.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.