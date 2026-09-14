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Суд отказал минэкологии Красноярского края в иске к Минобороны России

Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения иск регионального министерства экологии к Минобороны РФ о ликвидации несанкционированной свалки на ул. Малиновского в Красноярске. Как следует из материалов дела, ведомство требовало от военных очистить от мусора земельный участок, который, согласно кадастровой карте, используется для нужд Вооруженных Сил.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление было зарегистрировано судом 8 сентября, а 14 сентября по нему вынесено определение.

Арбитраж оставил иск министерства экологии к Минобороны без движения из-за процедурных нарушений. Согласно определению, ведомство не приложило к материалам дела уведомление о вручении копий иска другим участникам процесса. Суд предоставил истцу срок до 8 октября для устранения недостатков.

Лолита Белова

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