Суд отказал минэкологии Красноярского края в иске к Минобороны России

Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения иск регионального министерства экологии к Минобороны РФ о ликвидации несанкционированной свалки на ул. Малиновского в Красноярске. Как следует из материалов дела, ведомство требовало от военных очистить от мусора земельный участок, который, согласно кадастровой карте, используется для нужд Вооруженных Сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление было зарегистрировано судом 8 сентября, а 14 сентября по нему вынесено определение.

Арбитраж оставил иск министерства экологии к Минобороны без движения из-за процедурных нарушений. Согласно определению, ведомство не приложило к материалам дела уведомление о вручении копий иска другим участникам процесса. Суд предоставил истцу срок до 8 октября для устранения недостатков.

Лолита Белова