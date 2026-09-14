Театр имени Пушкина

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина основан в 1950 году на базе закрытого годом ранее Камерного театра. Располагается в особняке на Тверском бульваре, перестроенном в 1914 году для театра Александра Таирова.

Первым главным режиссером стал народный артист СССР Василий Ванин, определивший основу репертуара — русская классика и современная советская драматургия. Первой премьерой стал спектакль «Из искры» по пьесе Шалвы Дадиани. Поставленный в том же году «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова вошел в Книгу рекордов России как самый продолжительно идущий детский спектакль.

В разные годы театр возглавляли Борис Бабочкин, Иосиф Туманов, Борис Равенских, Борис Толмазов, Алексей Говорухо, Борис Морозов, Юрий Еремин и Роман Козак. На этой сцене играли Фаина Раневская, Владимир Высоцкий, Леонид Марков, Лилия Гриценко, Вера Алентова и Нина Попова.

С июня 2010 года художественным руководителем является заслуженный артист России Евгений Писарев.