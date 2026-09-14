В Москве простились с почетным председателем Союза журналистов России Богдановым

На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с почетным председателем Союза журналистов России (СЖР) Всеволодом Богдановым. Он умер 10 сентября в возрасте 82 лет.

Церемонию провели в Большом траурном зале. Проститься с господином Богдановым пришли в том числе председатель СЖР Владимир Соловьев, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, главред «Российской газеты» Владислав Фронин, секретарь СЖР Роман Серебряный, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков, передает «РИА Новости».

Всеволод Богданов окончил факультет журналистики Ленинградского госуниверситета имени А. А. Жданова. С 1969 по 1980 год работал в газете «Магаданская правда», где прошел путь от корреспондента до заместителя главреда. Позднее в течение шести лет работал в «Советской России». В 1986–1989 годах возглавлял Главное управление периодических изданий Госкомиздата СССР, в 1989–1991 годах — Дирекцию программ Центрального телевидения. Председателем СЖР господина Богданова избрали в 1992 году и переизбрали в 2008 году. В 2017-м он добровольно сложил полномочия.