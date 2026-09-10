Умер почетный председатель СЖР Всеволод Богданов

В возрасте 82 лет умер почетный председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов. Он скончался после долгой болезни. Господин Богданов возглавлял организацию четверть века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в 2013 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в 2013 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«После тяжелой и продолжительной болезни умер почетный председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов... Союз журналистов России приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Всеволода Богданова»,— указано в пресс-релизе союза.

Всеволод Богданов окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Был почетным профессором этого вуза. Журналистскую деятельность начал в 1960 году корреспондентом на Архангельском радио. В 1969–1986 годах работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», после — в Госкомитете по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздат) СССР, руководил Главным управлением пропаганды. В 1989–1991 годах занимал пост гендиректора Дирекции программ Центрального телевидения. Возглавлял Союз журналистов России с 1992 по 2017 год.