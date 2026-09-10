Умер почетный председатель СЖР Всеволод Богданов
В возрасте 82 лет умер почетный председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов. Он скончался после долгой болезни. Господин Богданов возглавлял организацию четверть века.
Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в 2013 году
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
«После тяжелой и продолжительной болезни умер почетный председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов... Союз журналистов России приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Всеволода Богданова»,— указано в пресс-релизе союза.
Всеволод Богданов окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Был почетным профессором этого вуза. Журналистскую деятельность начал в 1960 году корреспондентом на Архангельском радио. В 1969–1986 годах работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», после — в Госкомитете по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздат) СССР, руководил Главным управлением пропаганды. В 1989–1991 годах занимал пост гендиректора Дирекции программ Центрального телевидения. Возглавлял Союз журналистов России с 1992 по 2017 год.