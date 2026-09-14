Писарев Евгений Александрович

Родился 3 мая 1972 года в Москве. В 1993 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ и был принят в труппу Театра имени Пушкина. Впоследствии играл также в Театре имени Моссовета и Московском театре Олега Табакова.

С 1996 года работает и как режиссер. В 2007–2010 годах был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова. С июня 2010 года является художественным руководителем Театра имени Пушкина. Сотрудничал с Большим театром, Театром наций, Московским дворцом молодежи, Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко и театром «Новая опера», где ставил драматические спектакли, оперы и мюзиклы. Среди последних работ — спектакль «Тартюф» (2024) и опера «Царская невеста» (2026).

С 1999 года преподает актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, с 2013-го — руководитель актерского курса.

Заслуженный артист России (2006). Лауреат театральных премий «Хрустальная Турандот», «Золотая маска» и других.