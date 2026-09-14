Для метро Екатеринбурга начнут закупать новые составы в 2028 году

Для Екатеринбургского метрополитена планируется начать закупку новых составов в 2028 году, сообщили в администрации Екатеринбурга со ссылкой на директора метрополитена Андрея Панаиотиди. Полностью завершить замену вагонов предполагается к 2035 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Линию из девяти станций длиной 12,7 км обслуживают 17 четырехвагонных составов — всего 68 вагонов. Как отметил директор в интервью «Вечернему Екатеринбургу», 11 составов 1989 года выпуска были обновлены 2019-2020 годах с продлением срока эксплуатации. «То есть их фактически подняли до уровня нового подвижного состава, но они подлежат замене. По одному-два новых состава будем приобретать в указанном периоде. Пока речь идет об одной — действующей — линии, если же их станет больше, то это уже иная история»,— сказал господин Панаиотиди.

Как сообщил мэр Алексей Орлов «Ъ-Урал», между администрацией города и проектной организацией АО «Ингеоком» заключен муниципальный контракт на выполнение разработки технико-экономического обоснования строительства второй ветки метро. Сейчас идет сбор исходных данных. На следующем этапе будет определена трассировка линии, которая должна обеспечить наиболее эффективный охват пассажиропотока и позволить оптимизировать работу наземного транспорта.

Ирина Пичурина