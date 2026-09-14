В Казани 23 человека попали в больницу после отравления в кафе

23 человека находятся в больнице с симптомами острого кишечного отравления после отравления в кафе Казани, заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана. Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой тяжести.

Роспотребнадзор сообщал, что в общей сложности 33 человека отправились едой в казанском кафе «Nan кебаб». В 22 случаях был подтвержден сальмонеллез. По данным ведомства, все заболевшие в период с 9 по 11 сентября употребляли в заведении шаурму, закрытую пиццу, кебаб. В кафе выявили многочисленные нарушения.