Роспотребнадзор: более 30 человек отравились в кафе «Nan кебаб» в Казани

В Казани у 33 человек диагностировали кишечную инфекцию после употребления ими пищи в кафе «Nan кебаб». В 22 случаях подтвержден сальмонеллез, заявили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кафе находится по адресу: улица Беломорская, 69а. По данным ведомства, все заболевшие в период с 9 по 11 сентября употребляли в заведении шаурму, закрытую пиццу, кебаб. В кафе выявили многочисленные нарушения и сняли с реализации 44 кг продукции. В ней обнаружили кишечную палочку.

«Обнаружены кишечные палочки в трех смывах и пяти продуктах (нарезки и заготовки из помидор, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра), также обнаружены сальмонеллы в соусе чесночном и фирменном соусе для шаурмы. Также от повара (шаурмист) выделена сальмонелла»,— рассказали в ведомстве.

По данным Telegram-канала 112, пострадавшие начали обращаться за помощью с 11 сентября. В их числе — двое детей.