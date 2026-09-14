ДоброFON собрал более 500 тыс. рублей на матче ЦСКА и «Рубина»

Первой игрой нового сезона чемпионата России по футболу, получившей статус «Доброматч», стала встреча восьмого тура между московским ЦСКА и казанским «Рубином» 12 сентября. По итогам акции было собрано свыше 500 тыс. руб. Все вырученные средства благотворительная программа ДоброFON направит на производство мячей, формы и экипировки для воспитанников адаптивной футбольной школы «Мечтайм», где футболом занимаются дети и взрослые с особенностями ментального развития.

Накануне игры дети из школы «Мечтайм» приехали на базу ЦСКА в Ватутинках и на один день стали частью команды. Они посетили тренировку футболистов армейского клуба, пробили пенальти, получили автографы и сделали общее фото. После тренировки гости мероприятия вместе с игроками ЦСКА Кириллом Глебовым и Матвеем Лукиным, а также блогером из проекта МЯЧ Production Александром Журавлевым расписали футболки, в которых 12 сентября вышли на поле вместе с игроками ЦСКА перед матчем с «Рубином».

В рамках Доброматча особый фокус был направлен на полузащитника Кирилла Глебова. Каждый его шаг на поле ДоброFON конвертировал в пожертвование для футбольной школы. 20-летний россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.

Помимо этого, на сайте благотворительной программы каждый мог стать частью общего доброго дела, даже если до стадиона тысячи километров. В разделе «Доброматч» были созданы специальные задания. За каждое выполненное ДоброFON решил направить реальное пожертвование в футбольную школу «Мечтайм». А собственно пользователям выполнение заданий предоставило возможность поучаствовать в розыгрыше призов.

В социальных сетях программы в преддверии матча вместе с брендом футбольного блогера и медиафутболиста Евгения Спирякова Spire провели аукцион перчаток легенды ЦСКА голкипера Игоря Акинфеева с его автографом. На самой бренд-зоне благотворительной программы ДоброFON, выставленной на «ВЭБ-Арене» в день матча, все болельщики могли принять участие в разных активностях в поддержку детей из адаптивной футбольной школы.

Кроме Российской премьер-лиги (РПЛ), акция «Доброматч» охватывает FONBET Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), FONBET Кубок России и чемпионат Белоруссии по футболу. В марте была презентована концепция «Давай вместе на Доброматч». В прошлом сезоне в ее рамках прошло десять игр с благотворительными мероприятиями, которые помогли собрать около 17 млн руб.

Матч ЦСКА и «Рубина» прошел на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершился вничью — 1:1. Хозяева открыли счет в дебюте, реализовав пенальти. С 15-й минуты столичный клуб играл в меньшинстве.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и остается одной из двух команд (другая — располагающийся на первой строчке «Краснодар»), не потерпевших ни одного поражения после восьми туров. На счету армейцев 16 очков. От лидера первенства они отстают на четыре балла. «Рубин» идет на восьмом месте. Казанцы имеют в активе 11 очков.

Арнольд Кабанов